E’ stato tra i protagonisti dell’annata, tanto da aver attirato su di sé diversi occhi di estimatori, pronti a far di tutto per prenderlo. Leonardo Bonucci ha saputo sopperire alla lunga assenza di capitan Chiellini, guidando la difesa della Juve con leadership e carisma, utili anche al giovanissimo De Ligt per ambientarsi più facilmente, e a Leo per richiamare l’interesse di un vecchio estimatore. Secondo quanto riferito dal Daily Star, infatti, il Manchester City di Guardiola continua a seguire con attenzione il centrale, pronto ad andare all’assalto.