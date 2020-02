Già decisa una cessione in casa Juve. Daniele Rugani, infatti, lascerà il club bianconero al termine della stagione. Il difensore centrale è il meno utilizzato da Maurizio Sarri e vuole giocare con più continuità anche se in un club più piccolo della Juventus. Come confermato dall'agente del calciatore a Ilbianconero.com la scorsa settimana, Rugani poteva lasciare la Juve già a gennaio ma ha deciso di restare "per il bene della Juve". Al termine della stagione però