La Juventus tiene d'occhio il mercato dei parametri zero. Tra questi c'è anche l'esterno del Chelsea Willian per cui Sarri stravede. Il brasiliano è stato allenato dall'attuale allenatore della Juventus durante la sua stagione ai Blues e il suo nome, stando ai media inglesi, sarebbe finito sul taccuino di Paratici, sempre alla ricerca di un colpo di mercato a parametro zero. Oltre a Willian restano obiettivi della Juve anche i terzini del PSG Kurzawa e Meunier, anche loro in scadenza a giugno 2020.