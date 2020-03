Secondo La Gazzetta, la Juventus si è impegnata a ricomprare Rolando Mandragora dall'Udinese. "Ma c'è per lui un posto in rosa?", la cifra è di 26 milioni. Ecco, no: non c'è posto. Anche perché la rosa della Juventus è satura e dalla prossima estate ci sarà anche Dejan Kulusevski in arrivo dall'Atalanta via Parma e pagato 44 milioni bonus inclusi. I posti in mezzo al campo saranno contati ma la Juve potrebbe riprendere Mandragora. Dove lo incastrerà? A gennaio si era mostrata molto interessata la Fiorentina. Ma staremo a vedere quale sarà il progetto tecnico a cui si affiderà la Viola.