Gonzalo Higuain e un futuro incerto alla Juventus. Come spiega La Gazzetta dello Sport, non è escluso che l'argentino lasci Torino tramite uno scambio anche se i 7,5 milioni netti all’anno del Pipita suggeriscono di trattenerlo per un ultimo anno. Come raccontato da Calciomercato.com, ​il centravanti rimane nella sua Argentina e aspetta di capire le prossime mosse della Juventus, perché c'è una linea sottile tra i malumori dovuti all'idea di non rientrare in Italia e il rispetto delle regole che domina comunque la mentalità di Gonzalo. Eppure, vista la situazione personale della mamma e il Coronavirus in Italia, Higuain spera di non dover tornare