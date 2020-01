Una giornata niente male, per la Juventus. Quest'oggi, dopo l'acquisto Kulusevski, la squadra bianconera ha reso ufficiale tre colpi: due in entrata, uno in uscita. Il primo è ​Yannick Cotter, esterno sinistro classe 2002 prelevato dal Sion per la cifra di 250mila euro. Il secondo? ​Jean-Claude Ntenda, classe 2002 del Nantes che ha giocato 2 presenze con la Francia Under 18. Chiusa in giornata anche una cessione: si tratta di Han. ​La cessione arriva a titolo definitivo, come comunicato via Twitter dal club qatariota, e il coreano lascia la maglia bianconera senza troppi rimpianti. Arrivato in estate via Cagliari, sembrava essere un prospetto sul quale puntare, ma le deludenti prestazioni in Serie C con l'Under 23 hanno convinto la dirigenza alla cessione.