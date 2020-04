La Juventus è alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne. Come scrive As, i bianconeri stanno pensando ad Hakimi, di proprietà del Real Madrid ora al Borussia Dortmund: il terzino destro è valutato 60 milioni di euro. Sempre ad AS, ​Hakimi era stato chiaro: "Non voglio mentire, mi piacerebbe vincere con il Madrid. E' casa mia. Ma se non abbiamo le stesse idee, proverò a vincere da un'altra parte. E' il mio sogno". In Germania, il Borussia Dortmund gli ha dato una grande opportunità: ma vuole continuare a giocare ad alti livelli. Anzi: vuole alzarlo, quel livello. A soli 21 anni, la prossima può essere la stagione della consacrazione. Magari alla Juventus.