Jadon Sancho, esterno inglese del Borussia Dortmund, è uno degli obiettivi di mercato della Juventus che è in cerca anche di un talentuoso esterno per rinforzare la batteria di attaccanti a disposizione di Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta Goal.com, tuttavia, il club bianconero avrebbe deciso di non partecipare all'asta per l'ex stellina del Manchester City. Il Borussia, infatti, punta ad incassare oltre 100 milioni di euro, cifra che la Juve non è disposta a mettere sul piatto avendo in agenda altri possibili investimenti importanti, specialmente a centrocampo.