Il campionato è appena ripreso ma la Juve si guarda attorno sul mercato e le strategie del club bianconero sono ormai chiare. Il grande sogno è Paul Pogba, scadenza con lo United nel '21 anche se i Red Devils possono esercitare l'opzione per il rinnovo ancora per un altro anno. Mentre i bianconeri trattano lo scambio Pjanic-Arthur (ma il brasiliano dice sempre di no) le altenative più concrete in caso di mancato arrivo di Pogba sono Tonali, Aouar e Zaniolo. Queste le gerarchie alla Continassa, tenendo un occhio sul campo e uno a bilancio.