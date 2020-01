Iniziano gli ultimi tre giorni di mercato invernale e Ilbianconero.com seguirà in diretta tutte le trattative del mercato della Juventus dall'hotel Sheraton di Milano. Paratici ha bloccato lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa ma non sono esclusi colpi di scena negli ultimi giorni di mercato . L'unico grande colpo messo a segno fino ad ora è quello di Dejan Kulusevski che però arriverà nella prossima stagione. Poi tutte operazioni che riguardano giovanili e Under 23.Kulusevski (c, Parma - a luglio),Mandzukic (a, Al-Duhail), Perin (p, Genoa).Ntenda (d, Nantes), De Sole (c, Juve Stabia) Marques (a, Barcellona), Cotter (c, Sion), Sekularac (c, Servette), Marchi (a, Monza, Under23), Brunori (a, Pescara, Under23)Han (a, Al-Duhail), Matheus Pereira (a, Barcellona), Mota Carvalho (a, Monza), Beltrame (c, CSKA Sofia), Masciangelo (d, Pescara),