La Juventus ha un obbiettivo chiaro per il prossimo mercato: Kai Havertz. L'attaccante del Bayer Leverkusen è sul taccuino di molte squadre in Europa. Ecco che infatti, per la Juventus, c'è concorrenza. Secondo quanto affermato dal Sun, sul gioiellino del Bayer Leverkusen, ci sono anche tra altri top club: Chelsea, Liverpool e Manchester United. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo centravanti dopo l'addio a fine stagione quasi certo di Gonzalo Higuain e l'attaccante del Leverkusen è tra i primi sostituti ideali dell'argentino.