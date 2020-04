L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza i tre possibili scenari per il futuro di Gonzalo Higuain: "La soluzione più probabile è che scelga di restare ma senza prolungamenti né spalmature dell’ingaggio: un altro anno per poi dirsi addio alla scadenza naturale del contratto. L’alternativa è accettare di allungare (a patto che la Juve glielo proponga: in questo momento non la considera una priorità) di un anno per spalmare i 7,5 su due stagioni. La terza via, quella che il Pipita al momento non vuole prendere in considerazione, è l’addio, magari per andare a giocare negli Stati Uniti, dove c’è suo fratello Federico".