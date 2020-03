La Juventus tiene d'occhio il mercato dei "parametri zero". Oltre all'esterno del Chelsea Willian i bianconeri hanno messo nel mirino anche i terzini del PSG Thomas Meunier e Layvin Kurzawa, già vicino alla Juventus nel mercato di gennaio nell'ambito dello scambio con Mattia De Sciglio. L'affare è sfumato ma i bianconeri continuano a pensarci per un possibile arrivo a costo zero al termine della stagione. Sono loro tre i nomi a cui la Juve pensa per rimpolpare la rosa senza spendere in costo del cartellino.