Anche Cristianoe il suo team di mercato stanno chiaramente valutando attentamente la decisione da prendere riguardo a Matias Soulé. Il giovane argentino ha trascorso solamente una stagione nella prima squadra della, all'età di 19 anni, e ciò è avvenuto in una stagione particolarmente travagliata, anche a causa dei problemi del club al di fuori del campo. Se dovesse fare ritorno alla Juventus dopo il suo positivo anno al, è evidente che lo farebbe con una maggiore esperienza alle spalle.Inoltre, nell'attuale attacco della Juventus, manca un giocatore mancino in grado di partire dalla fascia destra e poi accentrarsi per creare confusione nelle difese avversarie.