Tonali o Castrovilli? E' sempre sfida tra Juve e Inter. Gli occhi bianconeri, come racconta Tuttosport, sono puntati da tempo sul talento del Brescia. Paratici si era mosso già in estate: voleva prenderlo sì, ma lasciarlo fino alla fine di questa stagione ancora al Brescia, una sorta di Kulusevski bis ma ben prima di accorgersi di Dejan. In tutto questo tempo, nonostante il rifiuto di Cellino, il capo dell'area sportiva bianconera si è mantenuto comunque in prima linea. E ha un piano ben preciso. Anzi: una contropartita: Nicolussi Caviglia, brillante a Perugia nella sua prima stagione tra i professionisti.