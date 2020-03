E Tonali? Difficile parlare di calciomercato in un momento in cui si raccontano date e impressioni. Però c'è anche quest'aspetto del calcio - di quello non giocato - da non sottovalutare. Anzi. A partire dal rapporto che intercorre tra la Juve e il Brescia, con Tonali nel mezzo: nonostante l'acquisto di Kulusevski, i bianconeri non hanno smesso di pensare al centrocampista italiano. E' nel mirino dell'Inter, ma arrivano anche voci da Real Madrid e altre società spagnole. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui i contatti in direzione Juve sarebbero comunque fitti.