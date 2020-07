1









La Juve cerca un nuovo attaccante per la prossima stagione e come riporta Calciomercato.com c'è anche Duvan Zapata nel taccuino di Fabio Paratici. ​I bianconeri preparano la cessione di Gonzalo Higuain, stanno pensando al colombiano dell'Atalanta che però chiede almeno 50 milioni di euro per l'ex Napoli che ha segnato il primo gol del vantaggio della Dea contro la Juve all'Allianz Stadium. gli atri obiettivi di mercato là davanti per la Juve sono noti: in pole ci sono Milik (valutato tra i 40 ed i 50 milioni di euro) e Raul Jimenez del Wolverhampton, che costa circa 60 milioni.