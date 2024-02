Il calciomercato invernale sta per chiudersi, tra poche ore, ma la Juventus si guarda già intorno per quanto riguarda il mercato estivo. Cristiano Giuntoli è già al lavoro e il primo colpo in entrata in estate potrebbe essere l'approdo di: Roma-Torino sola andata. Stando a quanto riferisce SkySport infatti al momento sembra complicato per la Lazio riuscire a convincere il centrocampista a rinnovare, di questo vorrebbe approfittarne Giuntoli per portarlo all'ombra della Mole a zero. Per un mercato non ancora chiuso si pensa già alla sessione successiva.