Il mercato della Juve ruota anche attorno alle cessioni che per il momento sono bloccate soprattutto in attacco e a centrocampo. In difesa è partito Cristian Romero che si è aggregato all'Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto spianando così la strada alla permanenza di Daniele Rugani che nelle gerarchie di Andrea Pirlo partirebbe come quinto centrale. Secondo Tuttosport il profilo del centrale toscano è uno di quelli che può piacere alla Fiorentina anche se fino ad oggi non ci sono state proposte ufficiali.