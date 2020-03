Spunta un nome nuovo per la difesa della Juventus. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport c'è anche Achraf Hakimi nella lista di Fabio Paratici. Il terzino del Real in prestito al Borussia ha anche parlato recentemente del suo futuro: "Non ho più avuto contatti con il Real da quando me ne sono andato - le sue parole a El Chiringuito -. Non mi è stato ancora detto cosa accadrà in futuro. Sono rilassato e ho un contratto a Dortmund fino a giugno. Se sarò richiamato a Madrid sarò felice altrimenti, lo sarò da qualche altra parte, perché voglio continuare ad avere successo e continuare a svilupparmi".