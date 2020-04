Spunta un nuovo nome per la Juventus. Secondo Mundo Deportivo sia i bianconeri che l'Inter sono interessati a Ousmane Dembele, acquistato dai blaugrana per sostituire Neymar ma mai davvero esploso al Nou Camp. Il talento c'è, la testa forse un pò meno. I catalani hanno deciso di metterlo sul mercato e tra i club interessati ci sarebbe anche la Juventus che sta cercando nuovi giocatori per rinforzare l'attacco della squadra di Maurizio Sarri. Sarebbe il nome giusto per la Juventus?