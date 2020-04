Spunta un nome a sorpresa per il centrocampo della Juventus: è quello di Gaetano Castrovilli che nonostante il recente rinnovo di contratto con la Fiorentina resta nel mirino di tanti top club italiani. Secondo Tuttosport, anche in quello della Juventus che ha in Sandro Tonali e Paul Pogba le sue priorità per rinforzare la linea mediana ma se questi due colpi dovessero andare a vuoto per la Juve tornerebbe di moda il centrocampista viola, che segue da vicino anche l'Inter.