Il futuro della Juventus è ancora tutto da scrivere. Il club bianconero, infatti, ha perso 50 milioni di euro nel primo trimestre della stagione 2019/20 e sperava di rientrare dal "rosso" a bilancio con gli incassi del botteghino oltre che con gli introiti di bonus e diritti tv per la Champions League. Due voci che però potrebbero venire meno o comunque essere molto più limitate delle attese. La Juve infatti giocherà contro Inter e Lione a porte chiuse (oltre che con il Lecce) dovendo fare a meno degli incassi. In Champions, poi, parte sotto 1-0 e se non arriveranno incassi importanti da qui al termine della stagione, secondo Il Giornale non sono escluse cessioni eccellenti come Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.