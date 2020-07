La Juve continua a cercare profili giusti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tanti i profili seguiti dal club bianconero, in cerca di occasioni sul mercato. Tra questi c'è David Alaba, terzino sinistro del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2021. La Juve pensa al difensore austriaco da diverso tempo. Oltre ai bianconeri, Alaba è seguito dall'Inter e, secondo quanto riferito da ESPN, anche dal PSG di Leonardo.