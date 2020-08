1









Rodrigo De Paul per la Juve. L'idea anticipata da Ilbianconero.com viene confermata sul Corriere Torino che scrive: ​"Al netto dell’amicizia con Dybala, ecco che De Paul sembra aver completato la definitiva maturazione al terzo anno di serie A, guadagnando progressivamente fiducia nei suoi mezzi anche da mezzala pura: qualità, visione di gioco, fantasia, tempi di inserimento e ora anche una quantità che prima mancava. Sono queste le caratteristiche che fanno di De Paul una mezzala ideale, per la Juve di Sarri e per la Juve in generale. I rapporti con l’Udinese sono storicamente ottimi, anche se per l’ultimo dei suoi gioielli non ci saranno sconti da parte della famiglia Pozzo: l’argentino può partire ma solo a fronte di un’offerta irrinunciabile o quasi, la valutazione non sarà inferiore ai 35-40 milioni di euro. L’idea c’è, è concreta, poi ovviamente non è l’unica".