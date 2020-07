Jorginho ed Emerson Palmieri più lontani dalla Juventus. Come si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Fabio Paratici, si sa, deve far tornare i conti per progettare nuovi arrivi. E quello di Jorginho è un desiderio costoso. Allo stesso modo appare caro il prezzo di Emerson Palmieri: anche lui è del Chelsea e anche lui è un pupillo dello stratega bianconero. In questo caso c’è peraltro la complicazione che anche Antonio Conte lo ha chiesto a Marotta e l’insidia di un’asta con l’Inter non aiuta certo i piani su quella fascia. Tanto più che un rinforzo a sinistra può essere messo in preventivo solo se arrivassero offerte allettanti per Alex Sandro".