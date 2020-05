Sfumano due colpi per la Juventus. Il primo è l'attaccante brasiliano del Chelsea Willian, in scadenza a giugno e seguito dai bianconeri ma sul quale Arsenal e Tottenham sono in grande vantaggio e pronti a chiudere, come riporta il Daily Telegraph. L'altro colpo saltato, invece, sarebbe in difesa, visto che secondo A Bola il Paris Saint-Germain ha chiuso l'arrivo del terzino ex Inter Alex Telles. Al Porto 25 milioni di euro. Anche il terzino brasiliano era stato accostato alla Juventus nelle scorse settimane.