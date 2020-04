1









Stando a quanto raccolto da TeamTalk, il Tottenham è in vantaggio per Thomas Meunier, terzino destro in scadenza con il PSG che era stato cercato anche dalla Juventus. Gli Spurs sono davanti a tutti per il suo acquisto anche se il belga spera ancora di firmare il rinnovo di contratto con i parigini. In tutti i casi la pista Juve sembra definitivamente sfumata sebbene i bianconeri siano ancora alla ricerca di un nuovo terzino per la prossima stagione. Restano sul taccuino della Juve Emerson Palmieri e Alex Telles.