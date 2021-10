La Roma è a caccia di un rinforzo in difesa per il mercato di gennaio: serve un’alternativa a Karsdorp e un centrale di rendimento, viste le difficoltà fisiche di Smalling. Il nome ideale per ricoprire entrambi i ruoli è quello di Toni. Sulle tracce dell’ex difensore giallorosso, attualmente al Chelsea, c’è anche ladi Max Allegri come riferiscono diversi media spagnoli. Ma la concorrenza si estende anche dal punto di vista europeo:monitorano con interesse la situazione.