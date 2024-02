Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Inter e Juventus sarebbero alla finestra per la stella del Genoa, Albert Gudmundsson. Il giocatore, dopo la corte della Fiorentina, è rimasto in rossoblù per concludere la stagione provando a salvare il Genoa. Il club infatti ha rifiutato le offerte provenienti dai Viola per Gudmundsson. La salvezza è ancora da conquistare e perderlo sarebbe potuto essere troppo rischioso. Fino ad ora, il norvegese ha realizzato 9 gol con 2 assist, numeri che aumenteranno nei prossimi mesi, così come la valutazione. Inter e Juve avvisate, servirà una grande offerta per ingaggiare il giocatore.