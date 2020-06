4









La Juve guarda a sinistra per rinforzare il reparto difensivo dove c'è il solo Alex Sandro che può ricoprire il ruolo di terzino sinistro (salvo gli adattati De Sciglio e Danilo). Per questo Paratici ha messo gli occhi da diversi mesi su Emerson Palmieri, attualmente in forza al Chelsea. Il club inglese valuta il calciatore intorno ai 30 milioni di euro. La Juve può prenderlo per far rifiatare Alex Sandro oppure per rimpiazzare il terzino brasiliano che ha diversi estimatori tra cui proprio il Chelsea ma anche il PSG.