Nelle ipotesi di scambio per Paulo Dybala, ci sarebbe anche la possibilità di arrivare a Gabriel Jesus. Come racconta calciomercato.com, il brasiliano è un pallino di vecchia data di Fabio Paratici. Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2023 e anche in questa stagione, nonostante la lunga assenza dai campi di gioco di Aguero, non è stato un titolare fisso. Pep Guardiola ha più volte optato per la soluzione a lui cara del finto centravanti e, in caso di maxi investimento nella prossima estate per un centravanti (Haaland o Kane sono le prime scelte per i Citizens), il brasiliano potrebbe non essere più considerato indispensabile.