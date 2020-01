Resta in piedi il possibile scambio tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi. Il croato è uno dei pallini di Fabio Paratici e già in estate i due club avevano provato ad imbastire lo scambio tra i due calciatori non trovando però accordo sulle valutazioni. La Juve smentisce che l'operazione sia possibile a gennaio ma da Barcellona arrivano conferme e Il Corriere dello Sport parla di un incontro tra l'entourage del calciatore bianconero e la dirigenza della Juve.



INCONTRO - Un faccia a faccia servito per fare il punto sia a livello tecnico che di mercato. Sarri sta cercando il rilancio del numero 33 facendolo giocare nel ruolo di mezzala ma nelle scorse settimane il minutaggio è stato esiguo. Bernardeschi non è incedibile ma il summit si sarebbe concluso con la volontà di entrambe le parti di rivalutare il futuro del calciatore al termine della stagione. Per adesso, quindi, niente cessione. Anche la volontà del calciatore avrebbe giocato un ruolo importante con Berna che vuole giocarsi le sue chance alla Juve fino al termine della stagione. C'è poi (ancora) distanza tra i due club per la valutazione dei calciatori. Il futuro di Bernardeschi si deciderà a fine stagione.