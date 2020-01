Maurizio Sarri "pagherà una cena a Paratici" che ha chiuso il mercato dei bianconeri blindando Emre Can e Merih Demiral, osservati ieri all'Allianz Stadium dal Manchester United. Come appreso da Ilbianconero.com, però, la Juve ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. L'obiettivo numero uno è un terzino che completi la batteria di laterali difensivi a disposizione di Maurizio Sarri. Il nome caldo è quello di Emerson Palmieri per il quale stanno andando avanti i contatti anche in queste ore. Sarri spera di poter tornare ad allenarlo dopo l'esperienza al Chelsea.