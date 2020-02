Maurizio Sarri può ritrovare due suoi pupilli del Chelsea alla Juventus. Secondo il Daily Express, infatti, il club bianconero è interessato all'acquisto di Willian che a giugno può arrivare a Torino a costo zero. Il brasiliano non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento di contratto con il Chelsea che scade a giugno. L'altro nome che in estate può arrivare a Torino dal Chelsea è quello di Emerson Palmieri che Paratici sta trattando da qualche settimana in vista dell'estate. L'ex Roma è uno dei profili per diventare vice Alex Sandro.