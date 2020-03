1









Cristian Romero si trova attualmente in prestito al Genoa ma il cartellino dell'argentino è di proprietà della Juventus che un anno fa ha pagato 26 milioni per strapparlo al Grifone. Il giovane centrale verrà valutato in preparazione all'inizio della stagione 2020/21 (quando inizierà...) ma avrà possibilità di restare in bianconero soltanto nel caso in cui ci sia una cessione nel reparto arretrato. Con Giorgio Chiellini destinato a firmare un nuovo contratto, la possibile cessione di Rugani farebbe strada al nuovo arrivato.