Arturo Vidal e il Barcellona. Una storia fatta di alti e bassi, nonostante le recenti parole del cileno, che si diceva felicissimo in blaugrana. Con l’arrivo in panchina di Setien Vidal non si considera più in fuga. In queste settimane il suo nome è nuovamente spuntato nei discorsi tra Juve e Barcellona ma, secondo quanto riferito da calciomercato.com, il club bianconero non avrebbe preso in considerazione il profilo di Vidal, in quanto la direzione intrapresa è quella di svecchiare il centrocampo, anche per evitare ingaggi pesanti come quello del cileno.