Lo avete visto Pierrein questa stagione? Uno dei protagonisti della Juventus di Thiago Motta a suon di prestazioni degne di nota. C'è però un curioso retroscena svelato oggi dal Corriere dello Sport riguardo il suo arrivo a Torino in estate. Infatti, per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli il francese del Milan non era la prima scelta. I bianconeri avevano fatto più di un sondaggio per Jakub Kiwior dell’Arsenal. Nome che potrebbe tornare di moda nel corso del mercato di gennaio.