Juve e Roma continuano a lavorare sul mercato per trovare gli incastri giusti per un altro scambio, un anno dopo quello tra Spinazzola e Pellegrini. Bianconeri e giallorossi continuano a parlare di Rolando Mandragora (ora all'Udinese) in giallorosso e Bryan Cristante in bianconero. Le parti trattano. Mandragora tornerà certamente alla Juve per 26 milioni di euro ma il futuro del centrocampista non sarà alla Continassa. Paratici sta cercando di scambiare il calciatore per fare plusvalenza.