Se l'arrivo di Paul Pogba alla Juventus è complicato dalla clausola per il rinnovo fino al 2022 che lo United può esercitare nei prossimi mesi, Juve e Mino Raiola parlano già delle alternative al centrocampista del Manchester United che comunque resta orientato a lasciare i Red Devils in estate. Se l'affare dovesse complicarsi la Juve potrebbe prendere ​Ryan Gravenberch, centrocampista di 17 anni dell'Ajax e astro nascente del calcio olandese, pure lui facente parte della scuderia di Mino. La Juve ne ha già parlato con l'agente. Può essere lui l'erede di Pogba. In tutti i sensi.