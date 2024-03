Il centrocampo è il reparto che la Juventus potrebbe rivoluzionare maggiormente in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale è Teun Koopmeiners dell'Atalanta ma molto dipenderà anche da cosa succederà con Adrien Rabiot, il cui rinnovo è tutt'altro che scontato come vi abbiamo raccontato. Ecco allora che la dirigenza bianconera pensa anche ad altri profili e non solo all'olandese. In particolare, riferisce la Gazzetta dello Sport, nella lista della Juventus ci sono Samardzic (Udinese), Ferguson (Bologna), Merino (Real Sociedad) e Sudakov (Shakhtar Donetsk). Tutti giocatori che interessano da tempo alla Continassa.