Mercato Juventus: quanto può spendere il club?



Cosa può accadere senza Champions?

Il completamento della parte preponderante della ricapitalizzazione entro il 31 marzo è stato determinante, perché questa data segna l'inizio della sessione estiva , momento cruciale per il club.Come racconta Gazzetta, l'incasso dell'aumento di capitale è stato semplicemente vitale:, contribuendo a portare l'indice di liquidità sopra la nuova soglia federale dello 0,7. Questo significa che la Juventus non sarà più vincolata a bilanciare gli acquisti con le cessioni, come richiedeva la disciplina di bilancio in passato.Ora, il piano prevede un, al netto degli acquisti, di alcune decine di milioni, per rinforzare la rosa. Tuttavia, questo sarà fatto mantenendo un controllo rigoroso sulla massa salariale e facendo investimenti razionali e prospettici.Con la parte patrimoniale e finanziaria sistemata, l'attenzione si sposterà sul campo,Il business plan si fonda sul presupposto della qualificazione continuativa alla Champions League. Tuttavia, se la Juventus chiude il campionato tra i primi quattro posti e arriva in finale di Coppa Italia, si aprono scenari molto interessanti per il prossimo anno. La Juventus sarà impegnata in cinque competizioni - Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per club - promettendo emozioni e opportunità sia per i tifosi che per gli sponsor.