116 milioni di euro. Questa, secondo il Sun, la cifra da sborsare per convincere il Manchester United a cedere Paul Pogba, per il quale la Juventus è in pole position. Oltre alla Juve c'è un altro top club europeo pronto a fare follie per il centrocampista francese. Si tratta del PSG che si è inserito nella corsa al calciatore dopo che il Real Madrid, di fatto, ha alzato bandiera bianca. I francesi sono l'ostacolo numero uno della Juve nella corsa al Polpo il cui contratto ad Old Trafford scade al termine della stagione 2020/21 anche se i Red Devils possono esercitare un'opzione unilaterale per rinnovare ancora di una stagione il contratto di Paul.