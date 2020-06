Il matrimonio tra la Juventus e Paul Pogba potrebbe essere più complicato del previsto. Lo stipendio del calciatore francese, ad oggi, è inavvicinabile per la Juventus e il Man United continua a chiedere 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Anche per questo i bianconeri sono a caccia di alternative. Oltre ad Arthur del Barcellona Paratici ha messo gli occhi su Tonali ed Aouar per il quale però il presidente del Lione Aulas chiede 50 milioni di euro. Non pochi, in epoca di crisi...