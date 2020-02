Paul Pogba è il grande sogno di mercato della Juventus per la prossima stagione. Il centrocampista del Manchester United va in scadenza a giugno 2021 e stando a quanto riportano i media inglesi il Manchester United chiede non meno di 150 milioni di euro per il suo cartellino. Oltre a questo ci sarebbe da pagare un ingaggio da oltre 13 milioni di euro a stagione ma la volontà di Pogba è quella di lasciare lo United in estate. Raiola sta lavorando per questo ed i bianconeri sperano di sfruttare i buoni rapporti con il potete agente per avverare il sogno di tanti tifosi: riportare Pogba a Torino.