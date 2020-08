L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sul mercato delle punte in casa Juventus: "La prima scelta è sempre Raul Jimenez del Wolverhampton. Il 29enne messicano è anche il preferito di Ronaldo, con cui condivide il manager Jorge Mendes, ma è pure il più costoso (c’è il Manchester United). Mendes sta cercando una mediazione e in Portogallo sono ottimisti. Paratici al contempo insiste su soluzioni più economiche: come Arkadiusz Milik (scadenza 2021), per il quale si spera sempre nello scambio con Federico Bernardeschi (o Romero). E Edin Dzeko, in uscita dalla Roma soprattutto se Milik decidesse di accettare la corte giallorossa cambiando i programmi juventini. Può succedere di tutto, assicurano i ben informati. Compreso il ritorno di Alvaro Morata (Atletico), già compagno di Pirlo a Torino. In lista resistono anche Alexandre Lacazette (Arsenal) e Duvan Zapata. Quest’ultimo, però, è incedibile per l’Atalanta.