Lacontinua a volerein scadenza di contratto con la Lazio al termine della stagione attuale, al momento sembra possa essere difficile il raggiungimento di un accordo con Claudio Lotito per il suo rinnovo. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la Juventus avrebbe presentato un'offerta alla sorella-agente del giocatore. Un accordo da due o tre anni con opzione per un prolungamento automatico, con ingaggio compreso tra i 2,5 e i 3 milioni netti più bonus. La Juventus non salirà oltre, la palla passa al giocatore ed alla sua agente.