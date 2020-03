Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport resta incerto il futuro di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. "Sulle corsie esterne Paratici si è già portato avanti - scrive il quotidiano -, prendendo a gennaio dall’Atalanta il giovanissimo Dejan Kulusevski (rimasto in prestito al Parma) per 35 milioni più bonus, in caso di doppia uscita resta tra i papabili Federico Chiesa, per cui la Fiorentina però vuole 50-60 milioni (non pochissimi)".