L'edizione odierna de Il Corriere della Sera, fa il punto sul mercato in entrata della Juventus. Con il tecnico bianconero Andrea Pirlo che ha un sogno: "Isco del Real Madrid darebbe qualità al centrocampo. Pogba, che sta per rinnovare con il Manchester United, è un sogno. Chiesa un’opportunità, ma solo se la Fiorentina abbasserà le pretese (per adesso chiede 60-70 milioni)".