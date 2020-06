Mattia Perin è uno dei calciatori in prestito della Juventus e secondo quanto riporta Tuttosport, il suo futuro può essere all'Atalanta. Il portiere attualmente in prestito al Genoa ha già parlato con Gian Piero Gasperini, tecnico che stima più di ogni altro (assieme a Max Allegri). Anche per questo l'affare sembra ben avviato. La Juve ha ottimi rapporti con l'Atalanta con cui ha appena chiuso la cessione di Muratore e La Dea potrebbe decidere di cedere Pierluigi Gollini in cambio di un'offerta da 30 milioni in su. Il portiere piace alla Dea e in caso di cessione è Perin l'obiettivo di mercato numero uno dei bergamaschi.